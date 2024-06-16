"الوطني للرقابة على الالتزام البيئي": مؤشر جودة الهواء في المشاعر صحي ونقي

أكد المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي أن الهواء من جسر الجمرات إلى جميع مخيمات الحجاج خالٍ من الملوثات، مشيرًا إلى أن مؤشر جودة الهواء في المشاعر المقدسة، اليوم الأحد، "صحي نقي" في النطاق الأخضر.
ويقدّم مؤشر جودة الهواء معلومات عن نوعية الهواء وكمية الملوثات الأساسية فيه، بحيث يُحسب مؤشر نوعية الهواء وفقاً لتراكيز هذه الملوثات في الهواء.
وتكون جودة الهواء عند النطاق الأخضر (من 0 - 50) جيدة، وهي الجودة المثالية لأغلب الأشخاص، حيث يمكن الاستمتاع بالأنشطة المعتادة في الهواء الطلق، مما يعكس الجهود المبذولة من حكومة المملكة لتوفير الأجواء الملائمة لضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.