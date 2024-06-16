"الوطني للرقابة على الالتزام البيئي": مؤشر جودة الهواء في المشاعر صحي ونقي

أكد المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي أن الهواء من جسر الجمرات إلى جميع مخيمات الحجاج خالٍ من الملوثات، مشيرًا إلى أن مؤشر جودة الهواء في المشاعر المقدسة، اليوم الأحد، "صحي نقي" في النطاق الأخضر.