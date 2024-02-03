وزير الدفاع يعلن دعم السعودية بـ100 مليون ريال لصندوق تمويل المبادرات بالتحالف الإسلامي

وأكد سموه أن وجود وزراء الدفاع بدول التحالف الإسلامي ما هو إلا امتداد للاجتماع الأول الذي عُقد في بداية الإعلان عن هذا التحالف المبارك، الذي تم الاتفاق فيه على الأطر والأسس لانطلاق هذا التحالف، والالتزام بتسخير الجهود كافة لمحاربة الإرهاب، ومكافحة التطرف؛ لما يشكلانه من خطر على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.