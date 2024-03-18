محليات

القبض على مقيم لترويجه 245 كيلوجراماً من نبات القات المخدر في عسير

جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة
القبض على مقيم لترويجه 245 كيلوجراماً من نبات القات المخدر في عسير

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الهندية بمنطقة عسير لترويجه (245) كيلوجراماً من نبات القات المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

النيابة العامة
عسير
المديرية العامة لمكافحة المخدرات
القات المخدر

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