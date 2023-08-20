مكة المكرمة.. أكثر من 421 ألف طالب وطالبة يعودون لمقاعد الدراسة

انتظم، اليوم، طلاب وطالبات التعليم العام بمنطقة مكة المكرمة عبر إدارات تعليم مكة المكرمة والليث والقنفذة لصفوف القاعات الدراسية، إيذانًا ببدء العام الدراسي الجديد 1445هــ، في ظل اكتمال الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة استعداداتها اللازمة؛ لاستقبال أكثر 421 ألف طالب وطالبة، وذلك في 1420 مدرسة؛ منهم 6864 طالبًا مستجدًّا و16994 طالبةً مستجدةً في الصف الأول الابتدائي، و397900 طالب وطالبة في بقية المراحل الدراسية، حيث يقوم على تدريسهم 27147 معلمًا ومعلمة بمختلف مراحلهم التعليمية.