تعليم مكة يختتم مبادرة المسار الرياضي لذوي الإعاقة في "البوتشيا"

اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة في الشؤون التعليمية – إدارة تنمية القدرات (قسم ذوي الإعاقة)، وبالتعاون مع الاتحاد السعودي للبوتشيا، اليوم الأربعاء 26 / 6 / 1447هـ، مبادرة المسار الرياضي لذوي الإعاقة، وذلك بمدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالعاصمة المقدسة، بحضور المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ عبدالله بن سعد الغنام، وعدد من ممثلي الجهات الداعمة والمشاركة.

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة أن مبادرة “المسار الرياضي للطلبة ذوي الإعاقة” معتمدة من وزارة التعليم ضمن مبادرات تعليم مكة، وتُعد أول حدث رياضي تعليمي مخصص ومنظم وطويل المدى للطلبة ذوي الإعاقة، ويُنفذ عبر عدة مراحل، بهدف اكتشاف وتنمية قدراتهم ومواهبهم الرياضية، وتوجيههم نحو الرياضة المناسبة لكل فئة.

وأشار إلى أن المبادرة نُفذت بالتعاون مع عدد من الاتحادات الرياضية التابعة لوزارة الرياضة، بما يتيح تدريب الطلبة وتأهيلهم وتصنيفهم رسميًا وفق المعايير المعتمدة، وفتح المجال أمامهم للمشاركة في المنافسات المحلية والإقليمية والعالمية، بما يعزز حضورهم ويدعم تميزهم.

وأضاف أن المبادرة تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القدرات البشرية وتحسين جودة الحياة، مبينًا أن عدد المشاركين بلغ 350 طالبًا وطالبة من ذوي الإعاقة، تأهل منهم 180 طالبًا وطالبة إلى التصفيات النهائية، واستمرت البطولة على مدى شهرين متتاليين.

وأشاد الأستاذ عبدالله الغنام بالشراكة مع وزارة الرياضة، ممثلة في مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، مثمنًا دورها الداعم لإنجاح المبادرة، ومؤكدًا استمرار تنفيذ البطولة لما لها من أثر إيجابي على الطلبة من ذوي الإعاقة.

واختُتم الحفل بتكريم الفائزين والفائزات في عدد من الألعاب، شملت لعبة البوتشيا المخصصة لفئة الشلل الدماغي والإعاقات الجسدية العميقة، والتابعة للاتحاد السعودي للبوتشيا، ولعبة البوتشي لفئة ذوي الإعاقة الفكرية واضطراب طيف التوحد، التابعة لاتحاد الأولمبياد الخاص السعودي، إضافة إلى لعبة كرة الهدف لفئة ذوي الإعاقة البصرية، التابعة للاتحاد السعودي للإعاقات البصرية.