جراحة طارئة تنقذ سبعينية من الشلل بمستشفى الملك عبدالله ببيشة

نجح فريق طبي بمستشفى الملك عبدالله ببيشة، في إعادة الحركة لمريضة في العقد السابع من عمرها.
وذكرت "صحة بيشة" أن المريضة حضرت إلى قسم الطوارئ بمستشفى الملك عبدالله وهي تشتكي عدم الحركة بالجهة اليمنى من الجسم.
وجرى إجراءُ التحاليل والأشعة المتقدمة؛ حيث تبيّن وجود تجمّع دموي تحت الأم الجافية في الجهتين اليمنى واليسرى من المخ، ونقلت المريضة إلى العناية المركزة.
وأضافت "صحة بيشة": أنه بعد التأكد من وجود نزيف مزمن في المخ، تم إجراء عملية جراحية للمريضة، وتكلّلت بالنجاح، ولله الحمد، واستعادت المريضة الحركة والإحساس في الجهة اليمنى من جسمها، وخرجت من المستشفى بعد استقرار حالتها الصحية.
يذكر أنه خلال شهر أبريل عام 2023م، تمّ استقبال 7292 مستفيدًا في طوارئ المستشفى، بالإضافة إلى 9022 مستفيدًا من خدمات العيادات الخارجية.
وبلغ عدد المرضى بالمستشفى 506 منومين، ووصلت التدخلات والإجراءات الجراحية إلى 261 عملية جراحية.