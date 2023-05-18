جراحة طارئة تنقذ سبعينية من الشلل بمستشفى الملك عبدالله ببيشة

وأضافت "صحة بيشة": أنه بعد التأكد من وجود نزيف مزمن في المخ، تم إجراء عملية جراحية للمريضة، وتكلّلت بالنجاح، ولله الحمد، واستعادت المريضة الحركة والإحساس في الجهة اليمنى من جسمها، وخرجت من المستشفى بعد استقرار حالتها الصحية.