321 ألف ريال قيمة 3 صقور في الليلة الثامنة لمزاد نادي الصقور السعودي

بيعت، مساء اليوم، ثلاثة صقور بـ 321 ألف ريال في الليلة الثامنة من ليالي مزاد نادي الصقور السعودي, الذي يقيمه النادي بمقره بملهم (شمال مدينة الرياض) حتى 15 نوفمبر المقبل، وسط حضور وإقبال كبيرين من هواة الطرح والصقارين في المملكة والمنطقة.
وكانت البداية مع الصقر الأول شاهين فرخ طرح الدبدبة للطواريح متعب ونايف وفواز وثامر الهديب، وبدأت المزايدة عليه بـ50 ألف ريال، قبل أن يتم بيعه بمبلغ 130 ألف ريال.
وعُرض بعدها الصقر الثاني شاهين فرخ طرح الدبدبة للطواريح سلمان ومنصور وبندر العنزي، وتم بيعه بمبلغ 77 ألف ريال.
وكان ختام الليلة مع الصقر الثالث شاهين فرخ، طرح الوجه، للطواريح بندر وماجد وأحمد الرشيدي، وتم بيعه بمبلغ 114 ألف ريال.
ويأتي المزاد في إطار حرص القيادة على تعزيز موروث الصيد بالصقور، وخدمة الطواريح والصقارين في المملكة والمنطقة، وتأكيدًا لريادتها في دعم الأنشطة الثقافية والحضارية والاقتصادية المرتبطة بهواية الصيد بالصقور؛ حيث يهدف المزاد إلى دعم الاستثمار في مجال الصقور، وتطوير مزادات الصقور وتنظيم آلية البيع والشراء.
ويوفر المزاد مجموعة من المزايا للطواريح المشاركين، حيث تستقبل فرق النادي الطواريح في المناطق (الشرقية، والشمالية، والغربية الشمالية، والغربية الجنوبية) مالك الصقر الذي تم طرحه (صيده) في كل منطقة، وتفحص فرق النادي الطير وتوثق الطرح، قبل أن يتكفَّل نادي الصقور السعودي بتأمين السكن والنقل لمُلَّاك الصقور (الطواريح) إلى مقر المزاد، إذ يجري المزاد على الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع يُبثُّ على القنوات التلفزيونية الناقلة والبث المباشر لحسابات النادي من خلال منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تخضع عملية البيع والشراء لأي رسوم.