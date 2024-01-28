آلية الإشراف التربوي الجديدة.. تمكين المدرسة لضمان أفضل نواتج التعلم

وأشار "خرمي"، إلى أن قافلة التحسين باتجاه تمكين المدرسة مستمرة، لافتًا إلى أن أهم مرتكزات التطوير التي بدأت من العام الميلادي الجاري 2024، تتمثل في انتقال الأعمال التشغيلية وأعمال التشغيل والصيانة إلى شركة تطوير.