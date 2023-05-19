"قمة العرب 32" في بيتهم الدافئ "جدة".. تحديات تحلحل والأمن ورقة المملكة الرابحة

فجهود المملكة في تعزيز الأمن والاستقرار العربي والإقليمي واضحة في جميع رسائلها وتحمل هذا الهم في المحافل الدولية لذلك سعت لإيقاف النزاع "السوداني -السوداني"، حتى لا يتحول الجار العربي الذي يرتبط بها لساحة وميدان لحروب أهلية المستفيد فيها خاسر، وحفظ سيادته حتى لا يتحوّل لصيد سهل للدول والقوى الخارجية الطامعة بموارده، وتجنيبه مآلات الصراع الحالي، وحرصاً على تثبيت الهدنة وتسهيل الأعمال الإنسانية، وصولاً إلى بناء الثقة بين الجانبين.