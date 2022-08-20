بالصور.. "الشؤون الإسلامية" ترعى أكبر تجمع للأئمة ورؤساء المراكز الإسلامية بتايلاند

وألقى عدد من الأئمة ورؤساء المراكز الإسلامية في حفل الافتتاح، كلمات رفعوا خلالها الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، على ما يجده مسلمو تايلاند من عناية خاصة من المملكة، منوهين إلى دور وزارة الشؤون الإسلامية المميز في نشر الوسطية والاعتدال والإسهام في مدّ جسور التعاون مع مختلف المراكز الإسلامية بالعالم لنشر مفاهيم الإسلام والتحذير من الغلو والتطرف والكراهية.