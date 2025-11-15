المعهد الوطني يواصل تنفيذ المرحلة الثانية من "سفراء القيادة" لتأهيل القيادات المدرسية

أطلق المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي المرحلة الثانية من برنامج «سفراء القيادة» خلال الفترة من 10 إلى 14 نوفمبر 2025، ضمن مبادرة تطوير المعلمين وقيادات المدارس إحدى مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية.
وهدفت المرحلة إلى تأهيل مدربين مركزيين من القيادات المدرسية وتمكينهم من تدريب مديري المدارس، بما يسهم في رفع جودة الممارسات القيادية داخل الميدان التعليمي.
وتضمّنت الأعمال تنفيذ مشاريع عمل مشتركة لنقل الأثر وتعزيز مفاهيم القيادة التشاركية، إضافة إلى التدريب على التفكير الاستراتيجي وبناء فرق العمل وإدارة الأداء، مع تطبيق أدوات تقييم متقدمة لقياس نتائج التدريب.
واختُتم البرنامج بإنتاج مخرجات تعليمية أكدت جاهزية المشاركين لتطبيق المهارات القيادية في بيئاتهم التعليمية، بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة نحو تعليم رائد وتنمية بشرية مستدامة.