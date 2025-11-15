المعهد الوطني يواصل تنفيذ المرحلة الثانية من "سفراء القيادة" لتأهيل القيادات المدرسية

وتضمّنت الأعمال تنفيذ مشاريع عمل مشتركة لنقل الأثر وتعزيز مفاهيم القيادة التشاركية، إضافة إلى التدريب على التفكير الاستراتيجي وبناء فرق العمل وإدارة الأداء، مع تطبيق أدوات تقييم متقدمة لقياس نتائج التدريب.