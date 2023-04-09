اليوم الثاني.. مُبادرة "أجاويد لصحتك" تُقدم 1848 خدمة في بيشة

وأبانت "صحة بيشة" أنها قدّمت أكثر من 1848 خدمة في اليوم الثاني من المبادرة، عبر عدد من العيادات الاستشارية والخدمات الطبية المساندة، بالإضافة لمشاركة جهات حكومية وجهات من القطاع غير الربحي، ومتطوعين أسهموا في الإرشاد والتوجيه.