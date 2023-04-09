محليات

اليوم الثاني.. مُبادرة "أجاويد لصحتك" تُقدم 1848 خدمة في بيشة

تشمل المختبر والصيدلية وعربة التبرع بالدم
اليوم الثاني.. مُبادرة "أجاويد لصحتك" تُقدم 1848 خدمة في بيشة
سبق
سبق

تستمر مديرية الشؤون الصحية في بيشة، بتقديم الخدمات الطبية عبر مبادرة "أجاويد لصحتك"، والتي تتضمن عددًا من العيادات والخدمات المساعدة؛ المختبر، والصيدلية، وعربة التبرع بالدم، والأركان التثقيفية والتوعوية بـ"الشاعر مول" في بيشة، وذلك ضمن مبادرة أجاويد والتي أطلقتها هيئة منطقة عسير.

وأبانت "صحة بيشة" أنها قدّمت أكثر من 1848 خدمة في اليوم الثاني من المبادرة، عبر عدد من العيادات الاستشارية والخدمات الطبية المساندة، بالإضافة لمشاركة جهات حكومية وجهات من القطاع غير الربحي، ومتطوعين أسهموا في الإرشاد والتوجيه.

وأشارت "صحة بيشة" إلى أن المبادرة مستمرة حتى يوم الأربعاء 21 رمضان 1444هـ.

مبادرة أجاويد لصحتك

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