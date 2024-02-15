"التعاون الإسلامي" تدين عمليات هدم المنازل المتواصلة في القدس المحتلّة

أدانت الأمانةُ العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، عملياتِ هدم المنازل المتواصلة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلّة، والإخطار بهدم عشرات المنازل في نفس المنطقة المحاذية للمسجد الأقصى؛ لأغراض استيطانية.