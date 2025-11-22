حضور لافت لهند الشوربجي في أول مشاركة داخل الركن المصري بـ"بنان"

خطفت المصممة والفنانة التشكيلية هند الشوربجي الأنظار خلال أولى مشاركاتها في معرض "بنان"، بعد أن قدّمت مجموعة واسعة تنوّعت بين الحِلي والجلود والتطريز والكروشيه والمفروشات داخل الركن المصري، لتصبح سريعًا من أكثر الأركان جذبًا لزوار المعرض.
وقالت "الشوربجي" إنها تعيش تجربة مختلفة في "بنان" بعد سنوات من العمل عبر مركز تدريب وجاليري خاص بها، مؤكدة أن الاحتكاك المباشر مع الجمهور منحها فرصة للتعرف على ذوق الزوار ومناقشة تفاصيل كل قطعة.
وأوضحت أنها حرصت في مشاركتها الأولى على تقديم مزيج من القطع العملية اليومية بجودة عالية ولمسة فنية مستوحاة من التراث المصري، مشيرة إلى أن تنوع المعروضات ساعد في جذب شرائح مختلفة من الزوار.
وفي قسم الحِلي، حققت القطع المصنوعة من النحاس غير المطلي رواجًا لافتًا، إذ ترى الشوربجي أن "جمال النحاس في لونه الطبيعي". كما لاقت تشكيلات السلك الدقيقة إقبالًا كبيرًا من الزوار الذين توقفوا لشراء قطع مميزة، مؤكدة أن حجم التفاعل فاق توقعاتها.
أما قسم الجلود فحمل طابعًا مميزًا، حيث تعتمد الشوربجي على الجلد الإيطالي عالي الجودة، ما رفع أسعار بعض الشنط نسبيًا، لكنها تؤكد أن جمهور "بنان" يقدّر الخامة الفاخرة والعمل اليدوي المتقن. وشهدت الشنط المطرّزة تحديدًا رواجًا واسعًا بفضل ألوانها ودقة تنفيذها.
كما ضم الجناح مفروشات وقطع كروشيه أضفت دفئًا بصريًا على المعرض، وعكست اهتمام الشوربجي بتقديم منتجات متناسقة تجمع بين الذوق الهادئ والعمل اليدوي الدقيق. وأكدت أن إعداد كل قطعة يستغرق ساعات طويلة من مرحلة الفكرة وحتى التنفيذ النهائي، مشيرة إلى أن ما يميز "الهاند ميد" هو فرادة كل قطعة وعدم تكرارها.
وتضيف "الشوربجي" أن مشاركتها في "بنان" فتحت أمامها مساحة أكبر للتطوير، بعدما لاحظت أن الزوار يبحثون عن المنتجات اليدوية الأصيلة التي تحمل بصمة صانعها وتعبر عن شخصية المشتري وذوقه.