"جازان سلة غذاء المملكة".. عنوان جلسة عمل في ثاني أيام منتدى الاستثمار

استأنف منتدى "جازان للاستثمار 2023" اليوم, جلساته الحوارية بمشاركة عدد من المتخصصين، وذلك ضمن برامج اليوم الثاني للمنتدى الذي تنظمه غرفة جازان بالتعاون مع إمارة المنطقة والمكتب الاستراتيجي لتطوير المنطقة وعدد من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة .