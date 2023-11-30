"جازان سلة غذاء المملكة".. عنوان جلسة عمل في ثاني أيام منتدى الاستثمار

استأنف منتدى "جازان للاستثمار 2023" اليوم, جلساته الحوارية بمشاركة عدد من المتخصصين، وذلك ضمن برامج اليوم الثاني للمنتدى الذي تنظمه غرفة جازان بالتعاون مع إمارة المنطقة والمكتب الاستراتيجي لتطوير المنطقة وعدد من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة .
وتضمنت جلسة العمل الأولى مناقشة موضوع بعنوان "جازان سلة غذاء المملكة" تم خلالها استعراض موضوعات متخصصة شملت توجهات الشركة السعودية للقهوة لدعم صناعة وإنتاج البن ومشروعاتها المستقبلية بمنطقة جازان، وبرامج رفع الكفاءة الإنتاجية والتنوع في قطاعي الثروة السمكية والحيوانية بالمنطقة وتعزيز المشاركة في تحقيق الأمن الغذائي وجذب الاستثمار، وكذلك دور منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في تعزيز الابتكار في الزراعة وتطوير الاستثمار في إنتاج الغذاء وزيادة القيمة المضافة الزراعية بجازان .
وجاءت جلسة العمل الثانية تحت عنوان "الاقتصاد الأخضر وجودة الحياة" تم خلالها استعراض موضوعات حول .. الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة وتعزيز جودة الحياة بمنطقة جازان (الطاقة الشمسية ومشروعات الخلايا الكهروضوئية وطاقة الرياح)، واستعراض استراتيجية هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بمنطقة جازان لدعم الاستثمار في زراعة وتطوير البن في إطار مبادرة السعودية الخضراء، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر وأثره على الاستثمار والتنمية المستدامة بجازان، ومبادرات تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.
وتخلل الجلسات نقاشات وحوارات مفتوحة بين رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي الشركات والمسؤولين المشاركين من مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات والمراكز ذات العلاقة.