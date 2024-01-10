"الخريف" يجتمع مع عدد من الوزراء والمسؤولين الدوليين ضمن مؤتمر التعدين الدولي

يُذكر أن النسخة الثالثة من مؤتمر التعدين الدولي 2024 ستناقش عددًا من القضايا، أبرزها إحراز التقدم في أجندة القطاع المستقبلية، والتعامل مع مستجدات القضايا، التي تم التركيز عليها في مناقشات النسخة الثانية من المؤتمر؛ لا سيما القضايا المتعلقة بقطاع التعدين في المنطقة الممتدة من إفريقيا إلى غرب ووسط آسيا، وجذب الاستثمارات للصناعات المعدنية في هذه المنطقة، ونشر التقنيات الرقمية الأكثر تقدمًا في القطاع، وتطبيق أفضل معايير الاستدامة، كما تبحث إمكانات وفرص القطاع في المملكة على وجه الخصوص، والمنطقة بشكل عام.