"المملكة الزرقاء" و"المغامرة".. إصدارات فخمة تبهر زوار جناح "ناشر" بـ"الرياض للكتاب"

وبيّنت أن "ناشر" أصدرت كتاب "الدليلة": مسارات المغامرة في المملكة العربية السعودية"، وكما يشير عنوان الكتاب، فإنه يوضح مسارات المغامرة في مناطق المملكة، الشمال، والشمال الغربي، والوسط، والجنوب، والشرق، والغرب، وهو مكون من ستة مجلدات، توضح أكثر من 100 طريق في كل مناطق المملكة، وتُبرز المناظر الطبيعية الخلابة، والمواقع التاريخية، والمعالم الثقافية المتنوعة، بما تشمل من جبال، ووديان، ومواقع ثقافية، وخيارات لممارسة التسلق، وركوب الدراجات، والتخييم.