"المملكة الزرقاء" و"المغامرة".. إصدارات فخمة تبهر زوار جناح "ناشر" بـ"الرياض للكتاب"

نظرة من بعيد أو قريب؛ كفيلة بانجذاب زائر معرض الرياض الدولي للكتاب إلى جناح شركة "ناشر" المملوكة لهيئة الأدب والنشر والترجمة، ففخامة الإصدارات المعروضة في الجناح، تغري بالاقتراب، وتُحفز على التعرف عليها ومطالعتها، وهذا ما حصل للكثيرين من زوار معرض الرياض للكتاب.
وأوضحت المسؤولة في جناح ناشر غيداء القويزاني لـ"سبق"، أن شركة ناشر مملوكة لهيئة الأدب والنشر والترجمة، وتختص بنشر الكتب عن ثقافة المملكة، ومقوماتها الثقافية والسياحية والطبيعية.
وبيّنت أن "ناشر" أصدرت كتاب "الدليلة": مسارات المغامرة في المملكة العربية السعودية"، وكما يشير عنوان الكتاب، فإنه يوضح مسارات المغامرة في مناطق المملكة، الشمال، والشمال الغربي، والوسط، والجنوب، والشرق، والغرب، وهو مكون من ستة مجلدات، توضح أكثر من 100 طريق في كل مناطق المملكة، وتُبرز المناظر الطبيعية الخلابة، والمواقع التاريخية، والمعالم الثقافية المتنوعة، بما تشمل من جبال، ووديان، ومواقع ثقافية، وخيارات لممارسة التسلق، وركوب الدراجات، والتخييم.
وأضافت أن الكتاب مطبوع باللغتين العربية والإنجليزية، ويضم أيضاً صور ملهمة، وتعليمات للقيادة، وأنشطة، وإرشادات السلامة والاسعافات الأولية، والإعلام التفاعلي الذي يتيح الوصول إلى الأماكن عن طريق "الباركود"، كما يضم خرائط مفصلة قابلة للتنزيل، حتى تتمتع المسارات بالأمان، و"الدليلة" هو أكثر الكتب مبيعاً في جناح "ناشر" بمعرض الرياض للكتاب.
وأفادت بأن "ناشر" أصدرت أيضاً كتاب "المملكة الزرقاء: دليل الغوص المطلق للبحر الأحمر"، ويتضمن دليلاً عملياً للوصول إلى مواقع الغوص العالمية قبالة الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية، والكتاب صدر بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، ووزارة الثقافة، مضيفة أن "المملكة الزرقاء" صدر باللغتين العربية والإنجليزية، ويشمل إحداثيات مواقع الغوص، ويتيح الوصول لها باستخدام "الباركود".
وذكرت أن "ناشر" أصدرت كذلك، كتاب "شداد سباقات الهجن التقليدية وثقافة البادية في منطقة تبوك" للمصور والرحالة إبراهيم سرحان، وهو كتاب يضم صوراً لسباق الهجن في تبوك، وقد استغرق الكتاب منه ثلاث سنوات لإعداده للنشر.
ولفتت "القويزاني" إلى أن الكتب الثلاثة تحظى بالإقبال من زوار سعوديين وعرب وأجانب، مهتمين بالسياحة؛ لأنها ترشدهم إلى مواقع الغوص والسياحة في المملكة.