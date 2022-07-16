"الجوازات" تدعو المواطنين للمحافظة على جوازات سفرهم

وحثت الجوازاتُ المواطنين على المحافظة على جوازات سفرهم من التلف أو الفقدان، وعدم إهمالها أو رهنها أو إساءة استعمالها، ووضع الجوازات في الأماكن المخصصة والآمنة، والحرص على تسجيل جوازات السفر لدى وزارة الخارجية من خلال الرابط التالي: https://services.mofa.gov.sa/Fanar/RegisterPassport/Index