هل يستمر حساب المواطن للزوجة والأبناء التابعين بعد وفاة الزوج؟

ولفت إلى أن خطوات تسجيل الأرملة مستقلة، تتم من خلال الرابط: http://ca.gov.sa عن طريق "تسجيل جديد، تفاصيل الطلب، تعبئة البيانات وتقديم الطلب، وإضافة التابعين، وإرفاق المستندات المطلوبة (صك حصر الورثة، أو شهادة ميلاد التابعين، أو بطاقة العائلة).