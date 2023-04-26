هل يستمر حساب المواطن للزوجة والأبناء التابعين بعد وفاة الزوج؟

أوضح حساب المواطن، أنه في حال وفاة الزوج المستفيد من البرنامج؛ يحق للزوجة التسجيل بشكل مستقل كأرملة وإضافة الأبناء كتابعين.
جاء ذلك في رد البرنامج -عبر حساب دعم المستفيدين على تويتر- على استفسار أحد الأشخاص، يفيد بوفاة شقيقه، وهل يمكن استفادة زوجته وأبنائه التابعين له في البرنامج، من التسجيل الحالي؟ أم يحتاجون إلى تسجيل جديد للبرنامج؟
ولفت إلى أن خطوات تسجيل الأرملة مستقلة، تتم من خلال الرابط: http://ca.gov.sa عن طريق "تسجيل جديد، تفاصيل الطلب، تعبئة البيانات وتقديم الطلب، وإضافة التابعين، وإرفاق المستندات المطلوبة (صك حصر الورثة، أو شهادة ميلاد التابعين، أو بطاقة العائلة).