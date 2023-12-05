للتأكد من سلامة السلع المعروضة.. "بيئة الحفر" تنفّذ جولات مكثفة على محلات بيع الأسماك

وبيّن الشمري، أن الجولات الرقابية أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات منها تدني مستوى النظافة، وسوء عملية نقل وتخزين الأسماك، وعدم وجود شهادات صحية للعمال، إلى جانب مصادرة أسماك تالفة تُقَدر بـ230 كيلو؛ مشيرًا إلى أنه تم تطبيق لائحة جزاءات وغرامات وزارة البيئة والمياه والزراعة على المخالفين، داعيًا جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون في الإبلاغ عن المخالفات الصادرة من المنشآت في حال وجودها.