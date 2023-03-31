السفير السعودي في كازاخستان يُثني على جهود القيادة في خدمة الإسلام ونشر منهج الوسطية

وتفصيلاً، جاء ذلك في تصريح للسفير عقب برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في جمهورية كازاخستان، بحضور عدد من المسؤولين، مؤكدًا أن السعودية بقيادة خادم الحرمين وسمو ولي عهده الأمين تمد يد العون والعطاء لكل المسلمين في العالم، من خلال إطلاقها العديد من المشاريع الإنسانية، منها تفطير الصائمين، وتوزيع المصاحف، وتوزيع التمور الفاخرة.