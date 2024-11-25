قبيل دخول الشتاء.. انخفاض درجات الحرارة شمال السعودية.. و"جويريد" أولى فترات الانقلاب الشتوي

وسُمي "جويريد" بهذا الاسم لبرودة الكتل الهوائية التي تتسبب في تجريد الأشجار من أوراقها، وهو من التسميات التي استخدمها سكان البادية قديمًا للإشارة إلى الطقس البارد، وفرضتها طبيعة الحياة في البادية على سكانها في ذلك الوقت، وعكست فَهْم أهل الجزيرة العربية العميق لتقلبات الطقس.