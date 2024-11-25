قبيل دخول الشتاء.. انخفاض درجات الحرارة شمال السعودية.. و"جويريد" أولى فترات الانقلاب الشتوي

تشهد منطقة الحدود الشمالية مع نهاية فصل الخريف، وقبيل دخول فصل الشتاء، انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة؛ بسبب تعرُّضها لكُتل هوائية باردة؛ إذ سجَّلت محافظة طريف صباح اليوم ٥ درجات مئوية؛ وذلك بسبب موقعها الجغرافي في أقصى شمال السعودية، وقُربها من بلاد الشام، التي تتعرَّض لكُتل هوائية خريفية باردة، يمتد تأثيرها إلى مناطق شمال السعودية.
ومع دخول فصل الشتاء مطلع شهر ديسمبر القادم تُسمى هذه الفترة بـ"جويريد"، وتستمر أسبوعَيْن، وتسبق دخول مربعانية الشتاء، ويتخللها انخفاض في درجات الحرارة، وكتلة هوائية باردة.
وسُمي "جويريد" بهذا الاسم لبرودة الكتل الهوائية التي تتسبب في تجريد الأشجار من أوراقها، وهو من التسميات التي استخدمها سكان البادية قديمًا للإشارة إلى الطقس البارد، وفرضتها طبيعة الحياة في البادية على سكانها في ذلك الوقت، وعكست فَهْم أهل الجزيرة العربية العميق لتقلبات الطقس.
ويلي "جويريد" فترة "المربعانية"، التي تستمر 40 يومًا، وتتميز ببرودة شديدة، وتكوُّن الصقيع، وتساقُط الثلوج في بعض الأحيان.