نهاية "المطرية الـ4".. "الحصيني": "إذا طلعت الزبانا أحدث لكل ذي عيالٍ شأنا"!

أكد الباحث في الطقس العضو المؤسّس للجنة "تسميات" المناخية عبدالعزيز الحصيني، أن اليوم الجمعة هو الطالع الأخير من الوسم والمنزلة السابعة والأخيرة من الخريف وهو ⁧الزبانا⁩، وأيامه 13يوماً، حيث تزداد برودة الجو ليلاً مع اعتدال الأجواء نهاراً على معظم المناطق، وتستمر زراعة القمح والشعير والخضار والبقول، مبيناً أن وقت أذان صلاة العصر يبلغ فيه أبكر مدى له في التقدم طوال العام.