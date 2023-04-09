فوز مرشح وزارة الشؤون الإسلامية بجائزة أفريقيا الكبرى للقرآن الكريم

قدم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله بمناسبة فوز مرشح وزارة الشؤون الإسلامية في مسابقة أفريقيا الكبرى، والمقامة في جمهورية تنزانيا في دورتها الـ 23 الشاب عبدالقادر رشدي عبدالقادر والذي حقق المركز الأول في حفظ القرآن الكريم كاملاً.