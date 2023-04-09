فوز مرشح وزارة الشؤون الإسلامية بجائزة أفريقيا الكبرى للقرآن الكريم

قدم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله بمناسبة فوز مرشح وزارة الشؤون الإسلامية في مسابقة أفريقيا الكبرى، والمقامة في جمهورية تنزانيا في دورتها الـ 23 الشاب عبدالقادر رشدي عبدالقادر والذي حقق المركز الأول في حفظ القرآن الكريم كاملاً.
جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة تويتر قال فيها: "في منجز وطني مشرف حقق مرشح وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة الشاب عبدالقادر رشدي عبدالقادر، الفوز بالمركز الأول بمسابقة أفريقيا الكبرى لحفظ القرآن الكريم المقامة بجمهورية تنزانيا في دورتها 23".
وأضاف "نقدم التهنئة لقيادتنا الرشيدة التي تولي اهتماماً بالغا بكتاب الله وتشجيع وتحفيز حفظته".