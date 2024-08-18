اصطفاف وحصة أولى.. تفاوتٌ في بداية دوام المدارس بالرياض ومطالبات بالتقديم

تزامنًا مع انطلاقة العام الدراسي الجديد، شهدت بداية الدوام في مدارس إدارات التعليم في محافظات منطقة الرياض تفاوتًا ما بين مبكر ومتأخر؛ حيث طالب أولياء الأمور بتوحيد الدوام، ليكون في وقت مبكر استغلالًا لساعات الصباح الأولى التي تميل حرارتها للاعتدال، وتلافيًا لحرارة أوقات الظهيرة.
وفي التفاصيل، رصدت "سبق" تفاوتًا في أوقات بداية دوام المدارس في مدارس إدارات التعليم بمحافظات منطقة الرياض؛ إذ أعلنت إدارة تعليم منطقة الرياض بداية الدوام في مدارس الرياض والمكاتب التابعة لها؛ محددة بداية الاصطفاف الصباحي عند الساعة 6:15 والحصة الأولى 6:30، ووافقتها إدارة تعليم حوطة بني تميم في وقت الدوام.
بينما حددت إدارات تعليم المجمعة والزلفي والغاط والقويعية والخرج والأفلاج بداية الاصطفاف الصباحي الساعة 6:30 وبداية الحصة الأولى 6:45 صباحًا.
فيما تأخرت إدارات تعليم شقراء وعفيف ووادي الدواسر في بداية الدوام نصف ساعة عن مدارس تعليم الرياض ومدارس حوطة بني تميم؛ إذ حددت بداية الاصطفاف الصباحي الساعة 6:45 وبداية الحصة الأولى 7 صباحًا.
أما إدارة تعليم الدوادمي ففرقت بين دوام مدارس البنين والبنات داخل مدينة الدوادمي؛ إذ حددت الاصطفاف في مدارس البنات الساعة 6:30 والحصة الأولى 6:45؛ بينما حددت الاصطفاف الصباحي في مدارس البنين الساعة 6:45 والحصة الأولى 7 صباحًا، وحددت الاصطفاف الصباحي لمدارس البنين والبنات في بقية القطاعات الساعة 6:30 والحصة الأولى 6:45.
وناشد عدد من أولياء أمور الطلاب والطالبات إدارة تعليم منطقة الرياض، توحيد أوقات الدوام في المحافظات التابعة لها، وتقديم الدوام المدرسي -في المدارس المتأخرة في الدوام- أسوة بتعليم الرياض، واستغلالًا لساعات الصباح الأولى التي يميل فيها الجو للاعتدال، وتلافيًا للخروج في شدة الحر وقت الظهيرة.