اصطفاف وحصة أولى.. تفاوتٌ في بداية دوام المدارس بالرياض ومطالبات بالتقديم

تزامنًا مع انطلاقة العام الدراسي الجديد، شهدت بداية الدوام في مدارس إدارات التعليم في محافظات منطقة الرياض تفاوتًا ما بين مبكر ومتأخر؛ حيث طالب أولياء الأمور بتوحيد الدوام، ليكون في وقت مبكر استغلالًا لساعات الصباح الأولى التي تميل حرارتها للاعتدال، وتلافيًا لحرارة أوقات الظهيرة.