"دار وإعمار" تطلق "تالا الخزام" و"سرايا الفرسان 2"، و"النرجس ريزيدينس" في "سيتي سكيب العالمي" بالرياض 2024

من جانبه، أوضح أسامة الخنيزي، الرئيس التنفيذي لشركة "دار وإعمار": "نهدف في "دار وإعمار" إلى تقديم حلول سكنية مبتكرة تلبي احتياجات السوق السعودي المتغير، من خلال توفير وحدات سكنية مجهزة بمرافق مجتمعية متكاملة وفق أعلى معايير الراحة والجودة، حيث صُممت كافة مشاريعنا بدقة على أيدي نخبة من خبرائنا المتميزين في الهندسة والتصميم والتنفيذ، مدعومين بشبكة من الشركاء الاستراتيجيين، لتلبية أعلى معايير النجاح والتميز."