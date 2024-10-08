هل فقدان السمع يؤدي للتدهور المعرفي؟.. دراسة فرنسية توضح

ومع ذلك، قال الباحثون: إن المعينات السمعية للمرضى الذين يعانون من فقدان السمع يجب وصفها بناء على الفائدة المحتملة لجودة الحياة وليس لتخفيف التدهور المعرفي، مشيرين إلى أن هناك حاجة إلى المزيد من البحث من أجل ذلك.