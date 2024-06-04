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جامعة الملك سعود تسجل براءة اختراع لـ "جهاز تحفيز نمو الفك السفلي بالمجال الكهرومغناطيسي"

صمم بطريقة مبتكرة لتصحيح تراجع الفك دون جراحة من خلال توجيه الموجات لمناطق محددة
جامعة الملك سعود تسجل براءة اختراع لـ "جهاز تحفيز نمو الفك السفلي بالمجال الكهرومغناطيسي"

سجّل استشاري إصلاح وتجميل الأسنان في مستشفى طب الأسنان الجامعي بالمدينة الطبية في جامعة الملك سعود الدكتور علي بن عوض آل الراحله، براءة اختراع لدى مكتب براءات الاختراع الأمريكي لجهاز تحفيز نمو الفك السفلي باستخدام المجال الكهرومغناطيسي.

وبين الدكتور آل الراحله، أن الجهاز صمم بطريقة مبتكرة لتصحيح تراجع الفك السفلي دون جراحة من خلال توجيه الموجات الكهرومغناطيسية لمناطق محددة في الفك السفلي وتثبيته باستخدام الرأس كدعامة للجهاز أثناء لبسه.

وأشار إلى أن فريق بحث الاختراع ضم كوادر من جامعة الملك سعود؛ هما: الدكتور علي التملي من مركز تقنيات الطاقة المستدامة في كلية الهندسة، والدكتورة أفنان العسيري.

جامعة الملك سعود
براءة اختراع

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