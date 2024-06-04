جامعة الملك سعود تسجل براءة اختراع لـ "جهاز تحفيز نمو الفك السفلي بالمجال الكهرومغناطيسي"

وبين الدكتور آل الراحله، أن الجهاز صمم بطريقة مبتكرة لتصحيح تراجع الفك السفلي دون جراحة من خلال توجيه الموجات الكهرومغناطيسية لمناطق محددة في الفك السفلي وتثبيته باستخدام الرأس كدعامة للجهاز أثناء لبسه.