"المملكة كوجهة سياحية للمغامرات" ندوة تناقش الجذب السياحي المتنوع بملتقى السياحة السعودي الثاني

وأفاد الرئيس التجاري بالزاهد للسياحة دوي دي جونج جونج بأنه يجب توفر المكونات الأساسية الثلاثة للوصول إلى مغامرة ذات أبعاد هادفة، وتشمل الثقافة والأنشطة البدنية والطبيعة الخارجية، وهي ما تملكها المملكة في تنوعها المناطقي، مشيراً إلى تزايد الطلب المقدم لدى مؤسسته على زيارة السعودية بغرض السياحة عامة وسياحة المغامرات، وهي غير مقتصرة على فئة عمرية معينة وغالباً من يهوى هذا النوع من السياحة هم فئة الشباب من داخل المملكة وخارجها.