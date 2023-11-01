"البديوي" يؤكد لوفد البرلمان الأوروبي الرفض الخليجي للانتهاكات الإسرائيلية في غزة

وأفاد الأمين العام، بأنه جرى خلال الاستقبال مناقشة آخر تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، والتأكيد على الموقف الخليجي الثابت لدعم الجهود كافة لوقف تصعيد العمليات العسكرية، وضرورة تأمين ممرات للمساعدات الإنسانية والطبية اللازمة، والرفض القاطع لأي دعوات لتهجير الشعب الفلسطيني من غزة بشكل قسري، لما يمثله ذلك من انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية وللمبادئ الدولية.