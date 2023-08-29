بداية من العام الهجري.. "القضاء الإداري "يوافق على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام "ديوان المظالم"

من جانبه، أوضح فضيلة أمين عام مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور علي الأحيدب أن المجلس قد اِتَّخَذَ عددًا من القرارات من أهمها الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.