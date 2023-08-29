بداية من العام الهجري.. "القضاء الإداري "يوافق على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام "ديوان المظالم"

ترأس رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف أمس، الجلسة الثانية لمجلس القضاء الإداري منذُ بداية العام الهجري الجديد .
ورحب في مستهل الجلسة بأعضاء المجلس، مثمنًا لهم ما يقومون به من أعمال وما يقدمونه من توصيات ودراسات في سبيل تطوير العمل القضائي.
من جانبه، أوضح فضيلة أمين عام مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور علي الأحيدب أن المجلس قد اِتَّخَذَ عددًا من القرارات من أهمها الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.
كما استعرض المجلس تقرير متابعة سير العمل بمحكمة التنفيذ الإدارية التي باشرت أعمالها ابتداء من 4/ 2/ 1445ه تفعيلًا لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، بالإضافة إلى متابعة سير العمل في جميع محاكم ديوان المظالم.
وأفاد بأن المجلس وافق على ترقية عددٍ من أصحاب الفضيلة قضاة ديوان المظالم بمختلف الدرجات القضائية، كما ناقش المجلس عددًا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.