مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يُنهي معاناة ستيني خلال ساعتين من مضاعفات تضخم البروستاتا

مشيراً إلى أن جهود الفريق الطبي المعالج تكللت بالنجاح التام ولله الحمد دون أية مضاعفات، حيث خرج المريض من المستشفى في نفس اليوم وهو بصحة جيدة، مؤكداً على أن مراجعات المريض للعيادة بعد التدخل العلاجي للإطمئنان على وضعه الصحي، أوضحت تحسن كبير في حالته ولله الحمد، بعد أن ساعدت تقنيات الأشعة التداخلية في إنهاء معاناته مع الإحتباس البولي.