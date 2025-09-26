مركز الملك سلمان للإغاثة يوقّع برنامجًا تنفيذيًا مشتركًا مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدعم متضرري أوكرانيا

ويهدف البرنامج إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والعائدين والمتأثرين من الأزمة الإنسانية في أوكرانيا، إضافة إلى الحد من التعرض إلى المخاطر المرتبطة بفصل الشتاء وتخفيف المعاناة عن المجتمع الأوكراني، من خلال توزيع (5.422) من المواد الإيوائية وتوزيع (1.174) من أدوات التدفئة السريعة، فضلًا عن توزيع (2.180) من أدوات البناء الشتوية في مناطق (تشيرنيهيفسكا، وسومسكا، وخاركيفسكا، ودونيتسكا، ودنيبروبيتروفسكا، وزابوريزكا، وخيرسونسكا، وكييفسكا، وميكولافسكا، وأوديسكا).