"الأرصاد": هطول أمطار رعديّة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على حائل والجوف ونجران وجازان

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، فرصة هطولِ أمطارٍ رعديّة خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: حائل، الجوف، نجران، جازان، في حين تصل إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول على أجزاءٍ من مناطق: عسير، الباحة، مكة المكرّمة، القصيم، الرياض، الشرقية، الحدود الشمالية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل الى 50 كم/ساعة مع السحب الرعديّة المُمطرة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف متر الى متر ونصف على الجزء الجنوبي؛ يصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، وخفيف الموج على الجزء الجنوبي يصل إلى مائج مع السحب الرعديّة المُمطرة، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية الى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل الى 50 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي يصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة ومن نصف مترٍ الى مترٍ على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل الى مائجٍ على الجزء الشمالي مع السحب الرعدية الممطرة، وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.