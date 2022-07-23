مهرجان ولي العهد للهجن يشهد إقبالًا كبيرًا.. والمنافسات تتصدر المشهد بين الملاك

أكد أمين محافظة الطائف الدكتور أحمد القثامي أن مهرجان ولي العهد للهجن 2022، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن على ميدان الطائف، برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ يعد أحد أقوى وأكبر مهرجانات رياضات الهجن على مستوى العالم.
وقال الدكتور "القثامي": المنافسات التي تتصدر المشهد قوية بين الملاك على أرض ميدان الطائف التاريخي للحصول على أعلى النقاط للتأهيل بالفوز بجائزة المهرجان "السيف والمليون ريال".
وأشار إلى أن المنافسات تقام في ظلّ الدعم والاهتمام والجوائز المالية القيمة بمشاركة واسعة من المطايا من مختلف الدول العربية ونخب ملاك الهجن المحلية والدولية؛ حرصًا على تأصيل تراث رياضة سباقات الهجن وتعزيزها كإحدى أهم الرياضات في الثقافة السعودية بشكل خاص والثقافة العربية والإسلامية عمومًا.
وأضاف "القثامي": مهرجان ولي العهد للهجن يعد داعمًا للنشاط السياحي والاقتصادي بالمنطقة، ويشهد تفاعلًا مجتمعيًّا خلّاقًا يعكس أصالة هذا الموروث العريق لبلادنا الغالية.
وأردف: الجميع سيسهمون في إنجاح المهرجان الذي يحظى باهتمام رسمي وجماهيري بدعم من جميع أطياف المجتمع التي تحرص على حضور سباقات الهجن.
وأثنى على الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي عمومًا، ورياضة الهجن بصفة خاصة.