مهرجان ولي العهد للهجن يشهد إقبالًا كبيرًا.. والمنافسات تتصدر المشهد بين الملاك

أكد أمين محافظة الطائف الدكتور أحمد القثامي أن مهرجان ولي العهد للهجن 2022، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن على ميدان الطائف، برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ يعد أحد أقوى وأكبر مهرجانات رياضات الهجن على مستوى العالم.