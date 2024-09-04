إحباط تهريب أقراص محظورة في نجران وترويج 911 جم "شبو" في المدينة المنوّرة

نجحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، في منع ترويج أقراص محظورة في منطقة نجران، وإحباط ترويج كمية من "الشبو" في منطقة المدينة المنوّرة.
تفصيلاً، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة نجران؛ لترويجه أقراصاً خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على وافدَيْن من الجنسية الباكستانية بمنطقة المدينة المنوّرة؛ لترويجهما (911) جراماً من مادة الميثامفيتامين المخدر "الشبو"، وجرى توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أيّ نشاطاتٍ ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالرقم (911) في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، مؤكدة معالجة جميع البلاغات بسرية تامة.