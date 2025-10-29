حضور ولي العهد لجلسة سوريا في منتدى الاستثمار.. رسالة دعم واستقرار للعهد الجديد

في خطوة لافتة تعكس دعم المملكة لاستقرار المنطقة، حضر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله –، الجلسة الخاصة التي خُصصت لسوريا ضمن أعمال منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار" في دورته التاسعة بالرياض، والتي شارك فيها فخامة الرئيس السوري أحمد الشرع.
ويجسّد حضور سمو ولي العهد حرص المملكة على دعم الاقتصاد السوري ومساندة جهود دمشق في استعادة عافيتها، في إطار العهد الجديد الذي يشهده هذا البلد الشقيق، كما يعكس الدور القيادي للمملكة في دعم المبادرات التنموية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي في الدول العربية.
وشهد المنتدى تخصيص جلسة للاقتصاد السوري، في خطوة تؤكد التزام المملكة بتوفير منصة عالمية تُمكّن سوريا من فتح قنوات تواصل مع رجال الأعمال والمستثمرين الدوليين، واستكشاف الفرص الاستثمارية في قطاعات البنية التحتية والطاقة والتنمية.
وخلال الجلسة، استعرض فخامة الرئيس السوري أحمد الشرع خطط بلاده لإعادة الإعمار، وجذب رؤوس الأموال، وتطوير بيئة الأعمال، مشيدًا بالدور السعودي الداعم، ومكانة المنتدى كمنصة عالمية تجمع صناع القرار وقادة الاقتصاد من مختلف أنحاء العالم.
ويأتي تخصيص المنتدى لهذه الجلسة ضمن توجه المملكة الدائم لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي، وترسيخ دورها كداعم رئيس لمسارات التنمية الإقليمية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تسعى لبناء شراكات فعالة تُسهم في ازدهار واستقرار المنطقة.