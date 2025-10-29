حضور ولي العهد لجلسة سوريا في منتدى الاستثمار.. رسالة دعم واستقرار للعهد الجديد

في خطوة لافتة تعكس دعم المملكة لاستقرار المنطقة، حضر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله –، الجلسة الخاصة التي خُصصت لسوريا ضمن أعمال منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار" في دورته التاسعة بالرياض، والتي شارك فيها فخامة الرئيس السوري أحمد الشرع.