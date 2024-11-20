"الدحيلان" يشكر القيادة بمناسبة ترقيته لسفير بالخارجية

رفع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بنغلاديش الشعبية ‏عيسى بن يوسف بن عيسى الدحيلان، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على ترقيته إلى وظيفة "سفير" في وزارة الخارجية.