اليوم.. مؤتمر صحفي عن جهود وبرامج حكومة خادم الحرمين لزوَّار الحرم المكي

تعقد اليوم الثلاثاء قيادات قوات أمن العمرة للعام الحالي 1444هـ المؤتمر الصحفي الأول بمكة المكرمة، وهم: الفريق محمد بن عبدالله البسامي مدير الأمن العام، واللواء الدكتور حمود بن عبدالله الفرج المدير العام للدفاع المدني المكلف، واللواء الدكتور صالح بن سعد المربع نائب المدير العام للجوازات.