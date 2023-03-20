اليوم.. مؤتمر صحفي عن جهود وبرامج حكومة خادم الحرمين لزوَّار الحرم المكي

تعقد اليوم الثلاثاء قيادات قوات أمن العمرة للعام الحالي 1444هـ المؤتمر الصحفي الأول بمكة المكرمة، وهم: الفريق محمد بن عبدالله البسامي مدير الأمن العام، واللواء الدكتور حمود بن عبدالله الفرج المدير العام للدفاع المدني المكلف، واللواء الدكتور صالح بن سعد المربع نائب المدير العام للجوازات.
وسيكشف القيادات خلال المؤتمر عما يقوم به الأمن العام والدفاع المدني من جهود وخطط وبرامج، وفَّرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده للمعتمرين وزوار الحرم المكي الشريف، وكذلك الدور الذي تقوم به الجوازات في تسهيل دخول المعتمرين وتنقُّلهم.