"بالأمس في العلا واليوم في الدرعية".. مغردون يحتفون بإطلالة ولي العهد في فورملا إي

احتفى مغردون بتشريف سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، سباق فورملا إي الدرعية 2023، وذلك وسط حضور عدد من القادة الخليجيين، إضافة إلى ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس.
واستضافت الدرعية التاريخية الفعالية العالمية للمرة الخامسة على التوالي؛ وذلك بموجب الشراكة طويلة الأمد التي وقّعتها السعودية مع القائمين على الحدث لاستضافة البلاد السباق لمدة 10 سنوات.
وعكس حضور ولي العهد دعمه اللامحدود للقطاع الرياضي، واستضافة الفعاليات والأحداث العالمية على أرض السعودية، التي تعمل من خلالها المملكة على جذب السياحة الداخلية والخارجية.
وشارك المغردون مقاطع الفيديو والصور للأمير محمد بن سلمان خلال حضوره السباق في الدرعية التاريخية، وتحيته للمشاهدين، لافتين إلى تواضع الأمير الشاب، واهتمامه بتبادل التحايا مع المواطنين بعد أن شوهد يوم الجمعة أيضًا وهو يبادلهم التحية أثناء تجوله في مدينة العلا التاريخية.
وكتب الكاتب الصحفي سلمان الدوسري على "تويتر" مشيدًا بظهور ولي العهد اللافت: "اليوم معنا في الرياض.. وبالأمس معنا في العلا.. ودائمًا نسير به ومعه نحو العلا".
فيما كتب المغرد مشعل الخالدي: "من العلا البارحة الى الدرعية الليلة. ينبض السعوديون بحبك يا سيدي، ويستبشرون برؤيتك وأنت الحاضر والمستقبل والمجد والعلا".
وأثني حامد البلوي على رؤية ولي العهد، ودعمه لاستضافة المملكة الفعاليات العالمية، قائلاً: "ما كان حلمًا أصبح واقعًا، رسمته رؤيتك، وتجاوزت به الصعاب عزيمتك، وكسبت من خلاله رهانك على طموح وإصرار شعبك أمام العالم أجمع".
كما علق الإعلامي عبدالله البندر على الاستضافات الناجحة للمملكة للأحداث الدولية والعالمية، وقال: "لولا الله ثم هذه الشخصية العظيمة لما رأينا هذه الأحداث العالمية تصل إلى شباب وشابات، أثبتوا للعالم قدراتهم وامكانياتهم. باختصار: أبى أبو سلمان إلا أن يكون قدر هذا الوطن كبيرًا، وسيبقى كبيرًا بقيادته الطموحة وشعبه العظيم بإذن الله".
وكتب المغرد عبدالرحمن الروقي: "من الدرعية بدأ محمد الإمام تاريخنا.. وأكمل عبدالعزيز رحلة وحدتنا.. وسطع محمد برؤية تنطلق نحو عنان سمائنا!".