"بالأمس في العلا واليوم في الدرعية".. مغردون يحتفون بإطلالة ولي العهد في فورملا إي

كما علق الإعلامي عبدالله البندر على الاستضافات الناجحة للمملكة للأحداث الدولية والعالمية، وقال: "لولا الله ثم هذه الشخصية العظيمة لما رأينا هذه الأحداث العالمية تصل إلى شباب وشابات، أثبتوا للعالم قدراتهم وامكانياتهم. باختصار: أبى أبو سلمان إلا أن يكون قدر هذا الوطن كبيرًا، وسيبقى كبيرًا بقيادته الطموحة وشعبه العظيم بإذن الله".