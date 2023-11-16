"إغاثي الملك سلمان" يوزع 1.205 حقائب شتوية بإقليم بلوشستان في باكستان

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1.205 حقائب شتوية في منطقتي قلات وسوراب بإقليم بلوشستان بجمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 8.435 فرداً من الأسر الأكثر ضعفاً في المناطق الأشد برودة والمتضررة من الفيضانات، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع تأمين وتوزيع مواد إيوائية وحقائب شتوية في باكستان 2023 - 2024م.