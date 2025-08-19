الجهات الأمنية تضبط 249 كيلوجرامًا من المخدرات وتوقف عددًا من المتورطين في أربع مناطق

برز دور الجهات الأمنية في مختلف مناطق المملكة خلال الأيام الماضية من خلال سلسلة من العمليات الناجحة التي استهدفت مروجي ومهربي المواد المخدرة، وأسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السموم وإيقاف المتورطين فيها.
ففي منطقة القصيم، ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مواطن لترويجه مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة. كما تمكّنت المكافحة في المنطقة الشرقية من القبض على مواطن آخر لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، إضافة إلى أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى استكمال الإجراءات النظامية وإحالته إلى النيابة العامة.
وفي السياق ذاته، ضبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية أثناء محاولته تهريب (110) كيلوجرامات من نبات القات المخدر، حيث تم تسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص. كما أوقف حرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان ثلاثة مخالفين من الجنسية نفسها بعد أن حاولوا تهريب (129) كيلوجرامًا من القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقهم وتسليمهم مع الكميات المضبوطة للجهات المختصة.
وفي محافظة العارضة بمنطقة جازان، تمكنت دوريات الأفواج الأمنية من القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية بعد محاولته تهريب (10) كيلوجرامات من القات المخدر، حيث تم إيقافه وإحالته لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ، عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين، عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و (999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email:995@gdnc.gov.sa)، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلغ.