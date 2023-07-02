"مؤسسة إكرام الموتى" تُطلق حملة "عطاؤك إكرام" خلال ذي الحجة

وتهدف "إكرام" من خلال منصة جود إكرام الموتى التي دشَّنها وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، إلى تحسين وأتمتة ورفع مستوى خدمات إكرام الموتى، حيث تشمل عدة خدمات مقدمة من جمعيات إكرام الموتى، للمساهمة في كفالة وتجهيز المتوفى ونقله، دعماً للأعمال الخيرية وتعزيزاً للمشاركة المجتمعية، من خلال تسهيل وصول المتبرعين إلى فرص التبرع، وتوفير الخدمات للمستفيدين، وفق إجراءات موحدة وسريعة وسهلة للتيسير على ذوي المتوفين.