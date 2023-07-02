"مؤسسة إكرام الموتى" تُطلق حملة "عطاؤك إكرام" خلال ذي الحجة

أطلقت مؤسسة إكرام الموتى الأهلية حملتها خلال شهر ذي الحجة تحت شعار "عطاؤك إكرام"، التي تهدف من خلالها للتعريف بأدوار المؤسسة ومساهمتها في رفع الوعي بقطاع إكرام الموتى، عبر منصة "جود إكرام الموتى"، وصندوق الإكرام الوقفي، ووقف الراحلين.
وتهدف "إكرام" من خلال منصة جود إكرام الموتى التي دشَّنها وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، إلى تحسين وأتمتة ورفع مستوى خدمات إكرام الموتى، حيث تشمل عدة خدمات مقدمة من جمعيات إكرام الموتى، للمساهمة في كفالة وتجهيز المتوفى ونقله، دعماً للأعمال الخيرية وتعزيزاً للمشاركة المجتمعية، من خلال تسهيل وصول المتبرعين إلى فرص التبرع، وتوفير الخدمات للمستفيدين، وفق إجراءات موحدة وسريعة وسهلة للتيسير على ذوي المتوفين.
وتعمل المؤسسة على تنمية أصول "صندوق إكرام الوقفي" الذي أطلقته عبر منصة وقفي، واستثمارها بما يحقق التكافل الاجتماعي، وبما يعود بالنفع على مصارف الوقف والأصل الموقوف، حيث يسهم ذلك في تنمية قطاع إكرام الموتى واستدامته، إضافة إلى توفير الخدمات اللازمة لتجهيز ونقل الموتى والتيسير على ذويهم.
وتهدف "إكرام" عبر مشروع "وقف الراحلين" إلى تطوير الخدمات المقدمة، عبر توفير خدمة نقل المتوفى بوسائل حديثة ومجهزة بين المدن وداخلها، وتوفير خدمة الغسل في القرى والهجر التي لا تتوافر بها مغاسل ومراكز لإكرام الموتى.
يذكر أن مؤسسة إكرام الموتى الأهلية تعمل على تعزيز دور القطاع غير الربحي عن طريق دعم وتمكين الجمعيات المعنية بإكرام الموتى، عبر 26 جمعية تسهم من خلالها في تفعيل العمل الخيري التطوعي، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.
وتسعى المؤسسة إلى إدارة العمل الخيري في مجال إكرام الموتى وفق إطار مؤسسي، وتحسين ورفع مستوى خدمة إكرام الموتى، إضافة إلى تمكين المسؤولية الاجتماعية وفقاً لرؤية السعودية 2030، للمساهمة في تسريع الاحتياجات المجتمعية.