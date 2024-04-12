فيديو.. المحامي "ابن شايع": استخدام السلاح في المناسبات جريمة يُعاقب عليها بالسجن لمدة سنة

وقال لـ "الإخبارية" ردًا عن استفسار حول قانونية حمل السلاح المصرح به أثناء السفر بالسيارة: "ليس عليه مساءلة لكن لا يوضع بشكل ظاهر للناس بحيث تنزل من سيارتك وسلاحك موضوع على جهة صدرك وتظهره للناس وتذهب وتجيء به، وإنما تضع سلاحك في مكان مستور بحيث إذا شعرت بشيء من الخطر يهددك يكون حينها السلاح بجوارك".