فيديو.. المحامي "ابن شايع": استخدام السلاح في المناسبات جريمة يُعاقب عليها بالسجن لمدة سنة

قال المحامي الدكتور سعد بن شايع إنه لا مانع قانونيًا من وجود السلاح المرخص في السيارة أثناء السفر لكن يجب أن يكون في مكان مستور وعدم التظاهر به.
وأشار المحامي "ابن شايع" إلى أن استخدام السلاح في المناسبات جريمة يُعاقب عليها بالسجن لمدة سنة.
وقال لـ "الإخبارية" ردًا عن استفسار حول قانونية حمل السلاح المصرح به أثناء السفر بالسيارة: "ليس عليه مساءلة لكن لا يوضع بشكل ظاهر للناس بحيث تنزل من سيارتك وسلاحك موضوع على جهة صدرك وتظهره للناس وتذهب وتجيء به، وإنما تضع سلاحك في مكان مستور بحيث إذا شعرت بشيء من الخطر يهددك يكون حينها السلاح بجوارك".
وأضاف: "أما أن تتظاهر به وتخرجه للناس علانية فهذا يعني أنك استخدمته في غير الغرض المرخص له، فهو كمن يحمل سلاحًا في الأماكن العامة".
ولفت إلى أن صاحب المناسبة عليه مساءلة قانونية إذا كان يوجد من بين المعازيم والحاضرين بالمناسبة من يحملون السلاح ويطلقونه، مشيرًا إلى أن عقوبته قد تصل إلى السجن لمدة سنة.