بعد أن لامست الـ4 آلاف.. أسعار الحديد تُواصل تراجعها مسجلة أقل من 2400 ريال

وأشارت تقارير إلى أن أسعار خام الحديد تراجعت إلى ما دون 130 دولارًا للطن لتهبط بذلك من أعلى مستوى في ثمانية أشهر وتراجع المعروض من خام الحديد من كبار المنتجين في البرازيل وأستراليا علاوة على ذلك، وخفضت شركات التعدين العملاقة في جنوب إفريقيا توقعات الإنتاج للسنوات القادمة بسبب نقص قدرة نظام السكك الحديدية على الشحن في البلاد.