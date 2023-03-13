بعد أن لامست الـ4 آلاف.. أسعار الحديد تُواصل تراجعها مسجلة أقل من 2400 ريال

بعد أن قفزت فوق الأربعة آلاف في وقت سابق، واصلت أسعار حديد التسليح تراجعها مسجلة لبعض الشركات أقل من 2400 ريال، وسط حالة من التفاؤل بعودة الأسعار إلى الاستقرار بداية من العام الميلادي الحالي.
وكانت أسعار الحديد قد بدأت تتجه نحو الانخفاض بشكل تدريجي ومتواصل منذ أشهر، تزامنًا مع رفع الفائدة وانخفاض الخام والركود العالمي.. وبحسب رصد "سبق" فقد تراوحت الأسعار ما بين 2500 و2400 غير شاملة الضريبة.
وأظهر مؤشر أسعار السلع والخدمات الصادر من الهيئة العامة للإحصاء تراجع حديد التسليح بنسبة 1.65% لشهر يناير من العام 2023 مقارنة بشهر ديسمبر 2022؛ فيما كانت السلع الإنشائية الأكثر انخفاضًا لشهر يناير 2023 هي الخشب الروماني؛ حيث انخفض بنسبة 3.14%؛ بينما تراجعت كيابل الربط الكهربائي والخشب التشيلي بنسبة 2.10% و2.09% على التوالي.
وأشارت تقارير إلى أن أسعار خام الحديد تراجعت إلى ما دون 130 دولارًا للطن لتهبط بذلك من أعلى مستوى في ثمانية أشهر وتراجع المعروض من خام الحديد من كبار المنتجين في البرازيل وأستراليا علاوة على ذلك، وخفضت شركات التعدين العملاقة في جنوب إفريقيا توقعات الإنتاج للسنوات القادمة بسبب نقص قدرة نظام السكك الحديدية على الشحن في البلاد.
وتَوقع نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، أن يتضاعف الطلب على صناعة حديد التسليح من 12 مليار ريال إلى 20 مليارًا؛ وذلك في ظل تغييرات كبرى في صناعات الحديد المسطح ومنتجات إعادة الدرفلة.