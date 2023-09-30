فيديو من البرلمان النمساوي.. إشادة بجهود المملكة ومسيرة "بن معمر" بمركز الحوار بين الأديان

ويقع مقرّ المركز في مدينة لشبوبة، العاصمة البرتغالية، بعد أن كان مقرّه في فيينا، ويسعى المركز لدفع مسيرة الحوار والتفاهم بين أتباع الأديان والثقافات المتعدّدة، والعمل على تعزيز ثقافة احترام التنوع، وإرساء قواعد العدل والسلام بين الأمم والشعوب؛ حيث يرى أن الأديانَ قوةٌ فاعلة لتعزيز ثقافة الحوار والتعاون لتحقيق الخير للبشرية، ومن ثم له دور فاعل في معالجة التحديات المعاصرة التي تواجه المجتمعات، ومواجهة سياسة الاضطهاد والعنف والصراع باسم الدين، والعمل على تعزيز ثقافة الحوار والعيش معًا، ويتألّف مجلس إدارة المركز من قيادات دينية مختلفة، ومن دول عديدة.