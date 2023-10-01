لتوفير الأريحية الكاملة لهم.. معرض الرياض الدولي للكتاب يخصص لزواره أماكن للقراءة

يُذكر أن "معرض الرياض الدولي للكتاب 2023"، حمل هذا العام شعار "وجهة ملهمة"، ويتربع على مساحة تتجاوز 55 ألف متر مربع، ويعد من أضخم معارض الكتب العربية، حيث يشارك فيه أكثر من 1800 دار نشر على امتداد 800 جناح، وتحلّ "سلطنة عُمان" ضيف شرفٍ لهذا العام.