البنك العربي الوطني anb يدشن فرعه في مقر "أرامكو السعودية"

يشار إلى أن البنك العربي الوطني anb قد أطلق في وقت سابق استراتيجية بعيدة المدى لتعزيز حضوره وتطوير وإعادة هيكلة شبكة فروعه القائمة عبر نقلها إلى مواقع متميزة وأكثر ملائمة للعملاء، مع دعمها بالقنوات المصرفية البديلة وفق أحدث النظم، وذلك في إطار توجه البنك القائم على تسريع التحول الرقمي والتكيف مع أحدث المستجدات في الصناعة المصرفية وتمكين الخدمات الرقمية الذاتية الذكية.