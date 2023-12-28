البنك العربي الوطني anb يدشن فرعه في مقر "أرامكو السعودية"

دشّن البنك العربي الوطني anb فرعه الجديد في المقر الرئيس لشركة "أرامكو السعودية" بالمنطقة الشرقية، والذي يعد أحدث أجيال فروع البنك المصرفية التفاعلية والرقمية المتكاملة.
حضر حفل تدشين الفرع من جانب "أرامكو السعودية" عدد من كبار التنفيذيين، ومن جانب anb كلاً من الأستاذ خالد الراشد رئيس مجموعة التجزئة المصرفية، والأستاذ عثمان بدر نائب رئيس مجموعة التجزئة المصرفية، والأستاذ فهد الحنايا رئيس شبكة الفروع، والأستاذ فيصل القحطاني مدير إقليم الشرقية.
وأكد الأستاذ خالد الراشد أن إضافة واجهة مصرفية جديدة للبنك العربي الوطني anb في قلب المقر الرئيس لشركة "أرامكو السعودية" يأتي تماشياً مع استراتيجية البنك القائمة على ترسيخ شراكاته مع المؤسسات الوطنية العملاقة، مضيفاً أن الفرع سيتيح أمامنا بوابة لتقديم خدماتنا لموظفي الشركة والاقتراب أكثر من تلبية احتياجاتهم المالية المتجددة عبر باقة متكاملة من خدماتنا وحلولنا المصرفية الرقمية المتقدمة والمبتكرة.
يتميز الفرع الجديد بمنظومة قنوات مصرفية بديلة ذاتية متكاملة تلبي كافة احتياجات العملاء من مختلف الخدمات المصرفية على مدار الساعة، وتتيح أمامهم الاستفادة من المنتجات التمويلية والاستثمارية بسرعة ومرونة عالية.
يشار إلى أن البنك العربي الوطني anb قد أطلق في وقت سابق استراتيجية بعيدة المدى لتعزيز حضوره وتطوير وإعادة هيكلة شبكة فروعه القائمة عبر نقلها إلى مواقع متميزة وأكثر ملائمة للعملاء، مع دعمها بالقنوات المصرفية البديلة وفق أحدث النظم، وذلك في إطار توجه البنك القائم على تسريع التحول الرقمي والتكيف مع أحدث المستجدات في الصناعة المصرفية وتمكين الخدمات الرقمية الذاتية الذكية.