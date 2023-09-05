استغرقت ساعتين.. جراحة ناجحة لاستئصال ورم حميد بالفك لفتاة بـ"فيصل الطبي" بالطائف

وأضاف: بعد الانتهاء من العملية تم إرسال الكتلة إلى مختبر التشريح النسيجي؛ للتأكد من سلامتها؛ مشيرًا إلى أنه تم وضع المريضة تحت الملاحظة لمدة ثلاثة أيام من إجراء العملية، وغادرت بعدها المجمع وهي بصحة جيدة ولله الحمد، على أن تتابع في العيادة الخارجية لجراحة الوجه والفكين.