استغرقت ساعتين.. جراحة ناجحة لاستئصال ورم حميد بالفك لفتاة بـ"فيصل الطبي" بالطائف

نجح فريق طبي بمجمع الملك فيصل بالطائف، في مباشرة حالة مريضة تبلغ من العمر 12 عامًا تعاني من تورم في الفك العلوي من الجهة اليسرى.
وفي التفاصيل التي ذكرها المتحدث الرسمي لصحة الطائف وليد الثقفي لـ"سبق"، أنه فور وصول المريضة لقسم الطوارئ بالمجمع؛ تم عمل أشعة مقطعية بالصبغة للرأس والوجه، كما تم عمل خزعة، وتبين من خلال الفحوصات وجود ورم حميد شديد الانتشار.
وقال "الثقفي" إن الفريق الطبي قرر إجراء عملية جراحية استغرقت أكثر من ساعتين تحت التخدير الكامل، تم خلالها استئصال الورم بالكامل، دون وجود أي مضاعفات، ولم يتأثر العصب الوجهي ولله الحمد.
وأضاف: بعد الانتهاء من العملية تم إرسال الكتلة إلى مختبر التشريح النسيجي؛ للتأكد من سلامتها؛ مشيرًا إلى أنه تم وضع المريضة تحت الملاحظة لمدة ثلاثة أيام من إجراء العملية، وغادرت بعدها المجمع وهي بصحة جيدة ولله الحمد، على أن تتابع في العيادة الخارجية لجراحة الوجه والفكين.
وتكوّن الفريق الطبي من: الدكتور شكيل أحمد جميل استشاري جراحة الوجه والفكين، والدكتور صالح الزهراني طبيب مقيم جراحة الوجه والفكين، والدكتور عادل سليمان أخصائي جراحة الوجه والفكين، والدكتور آسر عادل أخصائي جراحة الوجه والفكين.