طوارئ "مستشفى خليص العام" تنقذ طفلة بعمر عامين تعرّضت للدغات عقرب

وبحمد الله، تمّ إنقاذ الطفلة واستقرار حالتها وإعطاؤها العلاجات المكثّفة التي ساعدت على استقرار الحالة، ومن ثم تمّ نقلها إلى مستشفى شرق جدة بشكلٍ عاجل، وتلقي الخدمة والرعاية الطبية التخصصية المطلوبة والإشراف على الحالة من قِبل مركز السموم في قسم الرعاية المركزة للأطفال.