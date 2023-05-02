طوارئ "مستشفى خليص العام" تنقذ طفلة بعمر عامين تعرّضت للدغات عقرب

تمكّن -بفضلٍ من الله- فريقٌ من قسم الطوارئ في مستشفى خليص العام عضو تجمُّع مكة المكرّمة الصحي، من إنقاذ طفلة تبلغ من العمر عامين أُصيبت بعددٍ من لدغات العقارب.
ووصلت مع ذويها وهي في حالة خطيرة من فقدان الوعي وتشنجات بسبب لدغات عقرب متعدّدة وتدخل الفريق الطبي في الوقت المناسب وتمّ وضع خطة عاجلة.
وبحمد الله، تمّ إنقاذ الطفلة واستقرار حالتها وإعطاؤها العلاجات المكثّفة التي ساعدت على استقرار الحالة، ومن ثم تمّ نقلها إلى مستشفى شرق جدة بشكلٍ عاجل، وتلقي الخدمة والرعاية الطبية التخصصية المطلوبة والإشراف على الحالة من قِبل مركز السموم في قسم الرعاية المركزة للأطفال.
وأكّد تجمُّع مكة المكرّمة الصحي أن مستشفى خليص العام يعمل بكامل طاقته الاستيعابية وطاقمه الطبي لتقديم أفضل رعاية طبية بأعلى جودة.
يُذكر أن مستشفى خليص العام تمكّن خلال العام الماضي 2022م من تقديم خدماته لـ 637 حالة.